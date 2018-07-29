Переход Игуаина в "Милан" затягивается из-за зарплаты аргентинца

Переход форварда туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаина в "Милан" затягивается из-за зарплаты аргентинца, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, 30-летний нападающий "старой синьоры" не желает идти на снижение своего оклада, который на данный момент равняется 7,5 миллиона евро в год. "Россонери" потянуть такую сумму игрока на данный момент не могут, однако готовы рассмотреть вариант удовлетворением финансовых запросов футболиста при выплате суммы компенсации за него в два этапа.

Напомним, Пато надеется вернуться в "Милан". | soccernews.ru