Переход Игуаина в "Милан" затягивается из-за зарплаты аргентинца

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Переход Игуаина в "Милан" затягивается из-за зарплаты аргентинцаПереход форварда туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаина в "Милан" затягивается из-за зарплаты аргентинца, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, 30-летний нападающий "старой синьоры" не желает идти на снижение своего оклада, который на данный момент равняется 7,5 миллиона евро в год. "Россонери" потянуть такую сумму игрока на данный момент не могут, однако готовы рассмотреть вариант удовлетворением финансовых запросов футболиста при выплате суммы компенсации за него в два этапа.

Напомним, Пато надеется вернуться в "Милан". | soccernews.ru

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