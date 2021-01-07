Переход израильского таланта в киевское "Динамо" близок к срыву
Киевское "Динамо" может отказаться от трансфера полузащитника "Маккаби" Петах-Тиквы Лиэля Абады, сообщает Maariv.
По сведениям издания, футболиста не устраивают дисциплинарные пункты в контракте, предложенном украинским клубом. В связи с этим стороны могут отказаться от сделки. Ранее сообщалось, что "Динамо" готово заплатить за хавбека пять миллионов евро.
19-летний Абада выступает за "Маккаби" с 2019 года, провел за клуб 52 матча, забил 11 голов и отдал девять результативных передач.
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