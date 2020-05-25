Переход Кака в ЦСКА сорвался из-за коронавируса

Московский ЦСКА не сумел завершить переговоры по переходу защитника "Крузейро" Кака из-за коронавируса, сообщает Esporte Interativo.

По сведениям издания, российский клуб был готов заплатить за футболиста около четырех миллионов евро. Впрочем, переговоры были остановлены из-за пандемии коронавируса, которая привела к финансовому кризису.

21-летний Кака является воспитанником "Крузейро". Всего он провел за клуб 22 матча во всех турнирах и забил один гол.

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