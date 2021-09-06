Переход Кастильехо в ЦСКА находится под угрозой срыва

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Переход Кастильехо в ЦСКА находится под угрозой срыва

Фото: инстаграм Самуэля Кастильехо/Автор неизвестен

Переход испанского полузащитника "Милана" Самуэля Кастильехо в ЦСКА может не состояться, сообщает журналист Даниеле Лонго в своем твиттере.

По сведениям источника, в переговорах между клубами нет прогресса. У "армейцев" осталось двое суток, чтобы оформить переход аргентинца, так как 8 сентября закрывается трансферное окно. Дело в том, что ЦСКА хочет арендовать испанца бесплатно с выплатой его зарплаты. Итальянцев не устраивает такой вариант и они намерены получить от москвичей определенную сумму.

В прошлом сезоне 26-летний Кастильехо провел за "Милан" 43 матча, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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