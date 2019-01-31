Переход Кастро из "Атлетико" стал рекордным в истории "Вулверхэмптона"

"Вулверхэмптон" сегодня, 31 января, купил защитника "Атлетико" Хонни Кастро за рекордные в своей истории 20,5 миллионов евро.

Соглашение действует до лета 2023 года. В первой части сезона футболист играл за "Вулверхэмптон" на правах аренды. В 20 матчах от отметился одним голом.

Хонни является воспитанником "Сельты".

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