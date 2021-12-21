Переход Кавани в "Барселону" на грани срыва

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Переход Кавани в "Барселону" на грани срыва

Фото твиттер Эдинсона Кавани

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани, возможно, останется в английской команде до лета 2022 года.

По информации Daily Mail, "красные дьяволы" хотят сохранить 34-летнего футболиста, чтобы иметь более глубокий и вариативный состав.

Сам уругваец собирался зимой присоединиться к "Барселоне", однако теперь переход оказался под угрозой.

Контракт Кавани с "МЮ" истекает в июне. В текущем сезоне форвард забил 1 гол в 8 матчах.

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