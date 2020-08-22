Переход Кавани в "Бенфику" сорвался

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Переход Кавани в "Бенфику" сорвался

Бывший нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани не перейдёт в "Бенфику", утверждает Record.

По сведениям издания, несмотря на статус свободного агента, подписание уругвайца оказалось не по карману лиссабонскому клубу.

Дело в зарплате футболиста - 10 миллионов евро в год. Столько "орлы" форварду платить не готовы.

Ранее Кавани интересовались "Интер", "Рома", "Атлетико", "Бавария", "Лидс" и другие клубы.

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