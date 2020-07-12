Переход Кая Хаверца в "Челси" может сорваться

Полузащитник леверкузенского "Байера" Кай Хаверц может не перейти в лондонский "Челси", если английский клуб не попадет в Лигу Чемпионов по итогам нынешнего сезона, сообщил журналист Sport Bild Кристиан Фальк.

"Хаверц хочет уйти из "Байера", так как клуб не пробился в Лигу Чемпионов. Поэтому "Челси" необходимо пробиться в этот турнир, чтобы трансфер свершился", - написал Фальк на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что "Челси" готов заплатить за хавбека 70 миллионов евро плюс 30 миллионов евро в виде бонусов.

В нынешнем сезоне 21-летний футболист провел за "Байер" 43 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал девять результативных передач.

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