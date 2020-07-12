Переход Кая Хаверца в "Челси" может сорваться
Полузащитник леверкузенского "Байера" Кай Хаверц может не перейти в лондонский "Челси", если английский клуб не попадет в Лигу Чемпионов по итогам нынешнего сезона, сообщил журналист Sport Bild Кристиан Фальк.
"Хаверц хочет уйти из "Байера", так как клуб не пробился в Лигу Чемпионов. Поэтому "Челси" необходимо пробиться в этот турнир, чтобы трансфер свершился", - написал Фальк на своей странице в Twitter.
Ранее сообщалось, что "Челси" готов заплатить за хавбека 70 миллионов евро плюс 30 миллионов евро в виде бонусов.
В нынешнем сезоне 21-летний футболист провел за "Байер" 43 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал девять результативных передач.
Не пропустите: Хаверц просит "Байер" отпустить его в другой клуб. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|27
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|2
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18