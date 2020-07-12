Переход Кая Хаверца в "Челси" может сорваться

Теги челсибайер леверкузенкай хаверцтрансферы

Переход Кая Хаверца в "Челси" может сорваться

Полузащитник леверкузенского "Байера" Кай Хаверц может не перейти в лондонский "Челси", если английский клуб не попадет в Лигу Чемпионов по итогам нынешнего сезона, сообщил журналист Sport Bild Кристиан Фальк.

"Хаверц хочет уйти из "Байера", так как клуб не пробился в Лигу Чемпионов. Поэтому "Челси" необходимо пробиться в этот турнир, чтобы трансфер свершился", - написал Фальк на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что "Челси" готов заплатить за хавбека 70 миллионов евро плюс 30 миллионов евро в виде бонусов.

В нынешнем сезоне 21-летний футболист провел за "Байер" 43 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал девять результативных передач.

Не пропустите: Хаверц просит "Байер" отпустить его в другой клуб. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Локомотив" ушел от поражения в матче с "Уфой"

"Локомотив" ушел от поражения в матче с "Уфой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов