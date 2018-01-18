Переход Кэрролла в "Челси" может сорваться из-за травмы игрока

Трансфер нападающего "Вест Хэма" Энди Кэрролла в "Челси" находится под угрозой срыва, сообщает Telegraph.

По сведениям издания, "аристократы" могут отказаться от покупки игрока, так как он выбыл из строя из-за травмы. Сроки восстановления игрока составят от одного до четырех месяцев, в зависимости от серьезности повреждения.

Ранее сообщалось, что "Челси" может заплатить за 29-летнего Кэрролла 23 миллиона евро.

Не пропустите: "Челси" готов побороться за трансферную цель "Манчестер Сити" и ПСЖ. | http://soccernews.ru