Переход Кэрролла в "Челси" может сорваться из-за травмы игрока

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Переход Кэрролла в "Челси" может сорваться из-за травмы игрока

Трансфер нападающего "Вест Хэма" Энди Кэрролла в "Челси" находится под угрозой срыва, сообщает Telegraph. 

По сведениям издания, "аристократы" могут отказаться от покупки игрока, так как он выбыл из строя из-за травмы. Сроки восстановления игрока составят от одного до четырех месяцев, в зависимости от серьезности повреждения.

Ранее сообщалось, что "Челси" может заплатить за 29-летнего Кэрролла 23 миллиона евро.

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