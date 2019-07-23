Переход Коэнтрау в ПАОК сорвался

Португальский защитник Фабиу Коэнтрау не перейдёт в ПАОК, сообщает O Jogo.

По сведениям издания, 31-летний футболист уже согласовал условия личного контракта с новым клубом, однако после визита в Грецию передумал.

Утверждается, что причиной отказа бывшего игрока мадридского "Реала" стали семейные обстоятельства.

Напомним, что Коэнтрау является свободным агентом, поскольку его договор с "Риу Аве" подошёл к концу. Его рыночная стоимость - 2,5 миллиона евро.

Не пропустите: Кариус отклонил пять предложений от других клубов. | http://soccernews.ru