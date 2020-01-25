Переход Комличенко в "Динамо": медобследование успешно пройдено, осталось подписать контракт

Форвард "Млады Болеслав" Николай Комличенко в ближайшее время станет игроком московского "Динамо".

Как сообщают российские СМИ, 24-летний футболист успешно прошёл медицинское обследование, которое предшествует заключению контракта с "бело-голубыми".

Напомним, что "Динамо" договорилось о трансфере Комличенко за 3,5 миллиона евро и подписании с ним соглашения до 2024 года.

За "Младу" нападающий выступал с лета 2017 года, сыграл 74 матча, забил 46 голов и сделал 14 ассистов.

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