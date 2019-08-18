Переход Коноплянки в "Бешикташ" может сорваться

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Переход Коноплянки в "Бешикташ" может сорваться

Переход игрока "Шальке" Евгения Коноплянки в "Бешикташ" может сорваться. Об  этом сообщает в своем Twitter журналист Sky Sport Deutschland.

По данным источника, у сторон возникли разногласия по поводу оплаты трансфера. Ранее предполагалось, что его переход обошелся бы клубу 2,5 миллиона евро. Однако клубы не договорились о том, как именно будет осуществляться оплата.

У клубов расходятся мнения по количеству и последовательности траншей.

29-летний Евгений Коноплянка в прошлом сезоне провел 21 матч за "Шальке" и забил один гол.

А еще: "Шальке" озвучил "Бешикташу" условия трансфера Коноплянки| http://soccernews.ru 
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