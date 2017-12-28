Переход косоварского бека в "Ахмат" может сорваться



Переход центрального защитника сборной Косово и "Шкендербеу" Байрама Яшаница в "Ахмат" находится под угрозой срыва, сообщает Panorama Sport.

По сведениям издания, российский клуб согласовал условия трансфера, но затягивает с его оформлением. Ранее сообщалось, что грозненцы заплатят за игрока 340 тысяч евро.

Также косоваром интересуется "Анжи".

27-летний Яшаница выступает за "Шкендербеу" с 2013 года, провел за клуб 138 матчей и забил 6 голов.

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