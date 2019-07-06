Переход, которого многие не заметили! Чего ждать от Паулу Фонсеки в "Роме"?

Очередная попытка руководства "Ромы" в лице Джеймса Паллотты провести революцию в клубе провалилась. Фактически, боссы "волков" признали это еще в начале марта, когда буквально за два дня клуб покинули Эусебио Ди Франческо и Рамон Мончи (тренер и спортивный директор). Во время своего первого сезона работы с "джаллоросси" этому тандему, кроме "бронзы" Серии "А", удалось невероятное – вывести команду в полуфинал Лиги Чемпионов. Однако уже тогда было понятно, что это по большей мере случайность и невероятный фарт. Требовать от римлян в нынешней ситуации стабильно высоких результатов – бессмысленно. Перед началом сезона 2018/19 Рома провела, на первый взгляд, плодотворную трансферную кампанию. Был свергнут балласт (Гоналон, Сантос, Итурбе), а вместо лидеров (Алиссон, Строотман и Наингголан) в "вечный город" прибыли Н'Зонзи, Ольсен, Кристанте, Пасторе, Сантон, Клюйверт и Дзаньйоло. Последний стал настоящим открытием минувшего первенства. Итальянские СМИ хвалили и восхищались гением Мончи, который тонко вычислил момент, когда нужно подписать молодого таланта и отпустить Наингголана.

Ожидаемо, что обновленный состав не смог демонстрировать стабильные результаты. Ди Франческо постоянно пытался найти лучшую комбинацию игроков на поле. Фанаты и руководство после прошлых успехов требовали немедленных изменений, но тренеру не удавалось исправить ситуацию. Последней каплей стал вылет в 1/8 финала ЛЧ. Сначала ушел Эусебио, а за ним и Мончи, заявив, что его вина не меньше. Клаудио Раньери, который пришел спасать "Рому", с самого начала заявил, что следующий сезон команда начнет с другим наставником. Однозначно, это должен быть специалист, который создаст совершенно новую команду. Ведь Даниэле Де Росси уже покинул клуб, Эдин Джеко тоже близок к уходу, даже Алессандро Флоренци может перейти в "Интер". Тот факт, что "джаллоросси" впервые за 6 лет не пробились в Лигу чемпионов, может даже сыграть на руку новому главному тренеру – требовать высоких результатов в Лиге Европы точно никто не будет. А если вдруг покажут себя с наилучшей стороны – почет и хвала.

Начать нужно с того, что экс-наставник "Шахтера" Паулу Фонсека не был первым выбором (если угодно – приоритетом) руководства "Ромы". "Волки" планировали доверить перестройку Джан Пьеро Гасперини, но тот вывел "Аталанту" в групповой этап Лиги Чемпионов впервые в истории клуба и заодно продлил контракт. Альтернативой был Синиша Михайлович, но и он после успешной работы в "Болонье" не захотел вот так сразу менять место работы. Антонио Конте возглавил "Интер"! А мечты о назначении Маурицио Сарри растоптал "Ювентус". К стадии переговоров дошли только две кандидатуры. Роберто Де Дзерби, который построил в "Сассуоло" "маленькую Барселону", и собственно Паулу Фонсека. За неделю до подписания директор "Ромы" Джанлука Петрак летал в Мадрид, где встречался с португальцем, получив от того предварительное согласие возглавить команду. Единственной проблемой в приглашении Фонсеки итальянцы видели его клаусулу, но президент Шахтера Ринат Ахметов заявил, что готов отпустить специалиста в сильный клуб без прописанной в контракте компенсации (5 млн евро). Уже 11 июня "волки" объявили об официальном назначении. Очевидно, что "Рома" приглашает Паулу не из-за его 7 титулов за 3 года во главе "горняков" (ибо чемпионат Украины в Европе котируется весьма слабо). Более того – даже выступления в Лиге Чемпионов не стали убедительным аргументом. Конечно, именно еврокубки оказались витриной для тренера, но руководство "волков" приглашает португальца не для этого. Для "джаллоросси" главной причиной стала тренерская философия Фонсеки. 46-летний специалист неоднократно заявлял, что увлекается работой Гвардиолы и Сарри, (это заметно в игре его команд). Также для "Ромы" важно, как экс-наставник "Шахтера" строит тренировочный процесс: постоянный личный контакт с футболистами, тактическая и физическая подготовка, а также умение найти слабые стороны конкретного соперника.

В Риме Фонсека должен стать тем, кто поможет прогрессировать молодым футболистам (а потенциальных звезд на "Стадио Олимпико" вдоволь) и построит новую командную модель. Считается, что Паулу по силам справиться с этой задачей. Ведь он сумел добиться успеха с "Брагой" и нивелировать последствия ухода Мирчи Луческу (многолетнего главного тренера команды из Донецка, в которой все работало на него и под него) в "Шахтере". На первый взгляд может показаться, что для Фонсеки переезд в Рим невыгоден. Во-первых, "волки" не будут играть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Во-вторых, вряд ли на новом месте работы он будет зарабатывать больше, чем в "Шахтере". И самое главное – хаос, который сейчас царит в итальянском клубе. Это работа в постоянных стрессовых условиях, когда придется думать не только об игре команды на футбольном поле. Не зря же даже Тотти ушел из "Ромы", говоря о том, что его слово ничего не значит в структуре клуба! Понять мотивацию Паулу, который решился принять вызов, достаточно просто. В каждом крупном интервью экс-наставник "Шахтера" подчеркивает, что Украина – не вершина его амбиций, и он готов попробовать себя в топ-клубе или хотя бы в топ-чемпионате. Успех во внутренних турнирах с "Шахтером" не убедят ведущие европейские клубы пригласить португальца. Для этого нужно поработать с командой из ТОП-5 чемпионатов Европы.

Прошлым летом на Фонсеку активно претендовал английский "Эвертон", но специалист решил, что имеет незавершенные дела с "горняками". На этот раз причин остаться в Украине у португальца уже меньше. Да, нынешнюю "Рому" трудно назвать идеальным плацдармом для штурма европейской вершины, но в случае успеха тренер автоматически станет претендентом на кресло в одном из топ-клубов, и Паулу это прекрасно понимает. Руководство римлян было решительно настроено объявить имя нового главного тренера до начала предсезонной подготовки, чтобы у того было достаточно времени ознакомить команду со своими требованиями. Конечно, в условиях, когда тебе отказали первые три кандидата в шорт-листе, трудно оперативно найти им достойную альтернативу. Однако в назначении Фонсеки сложно увидеть агонию. Очевидно, что в Паулу не будет такого же кредита доверия, который он имел в "Шахтере". К тому же, рассчитывать на громкие трансферы тоже не стоит – непопадание в ЛЧ и строительство собственного стадиона заставляет считать каждый евро. Более того, "Рома" запустила процесс по перестройке, где уход игроков даже превышает приход. Говорят, что "волки" обратили внимание на тренера "Шахтера" именно во время очных матчей в 1/8 финала прошлогодней Лиги Чемпионов. Успехом для Фонсеки будет считаться как минимум возврата в главный клубный турнир Европы. Хотя в нынешней ситуации такое развитие событий станет для "Ромы" маленьким чудом. И дело вовсе не в тренерских способностях португальца. Посмотрим, как проявит себя Паулу Фонсека!

Игорь Малиенко | soccernews.ru