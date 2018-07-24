Переход Крыховяка в "Локомотив": стали известны подробности трансфера



Стали известны подробности трансфера польского полузащитника ПСЖ Гжегожа Крыховяка в "Локомотив", сообщают российские СМИ.

Московский клуб арендовал футболиста на год и будет обязан выкупить его за 12 миллионов евро, если он проведет хотя бы 10 матчей.

Напомним, что в прошлом сезоне 28-летний Крыховяк выступал на правах аренды за "Вест Бромвич" и провел за клуб 31 матч.

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