Переход Лаутаро Мартинеса в "Барселону" находится на грани срыва

Аргентинский нападающий миланского "Интера" Лаутаро Мартинес, по всей видимости, не перейдет в "Барселону", сообщает Marca.

По сведениям издания, каталонский клуб не имеет средств на трансфер футболиста, за которого итальянцы требуют полную сумму отступных в размере 111 миллионов евро. "Барселона" пытается включить в сделку нескольких своих игроков, но такой вариант не устраивает "Интер".

В нынешнем сезоне 22-летний Мартинес провел за "Интер" 31 матч во всех турнирах, забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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