Переход Лаутаро Мартинеса в "Барселону" находится под угрозой срыва

"Барселона" остановила переговоры трансферу аргентинского нападающего "Интера" Лаутаро Мартинесу, Sky Sport Italia.

По сведениям издания, такое решение руководство клуба приняло из-за сложностей в переговорном процессе. "Интер" требует за футболиста полную сумму отступных в размере 111 миллиона евро. Каталонцы не готовы столько платить из-за финансового кризиса, который спровоцирован пандемией коронавируса.

"Интер" был готов обменять аргентинца на французского форварда "Барселоны" Антуана Гризманна, но данный вариант маловероятен.

Таким образом, каталонцы будут рассматривать менее дорогие варианты на трансферном рынке.

Не пропустите: "Барселона" ради покупки Неймара и Мартинеса готова продать девять футболистов. | http://soccernews.ru