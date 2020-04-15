Переход Лаутаро Мартинеса в "Барселону" находится под угрозой срыва
"Барселона" остановила переговоры трансферу аргентинского нападающего "Интера" Лаутаро Мартинесу, Sky Sport Italia.
По сведениям издания, такое решение руководство клуба приняло из-за сложностей в переговорном процессе. "Интер" требует за футболиста полную сумму отступных в размере 111 миллиона евро. Каталонцы не готовы столько платить из-за финансового кризиса, который спровоцирован пандемией коронавируса.
"Интер" был готов обменять аргентинца на французского форварда "Барселоны" Антуана Гризманна, но данный вариант маловероятен.
Таким образом, каталонцы будут рассматривать менее дорогие варианты на трансферном рынке.
Не пропустите: "Барселона" ради покупки Неймара и Мартинеса готова продать девять футболистов. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Оздоев рассказал, почему он не танцевал свадебный танец с женой
-
"Это клоунада". Экс-форвард сборной России прокомментировал скандал с полицией в Киеве
-
Девушка Роналду восхитила фанатов интимным фото
-
"Реал" заинтересовался трансферной целью "Барселоны" и "Ливерпуля"
-
Акинфеев потренировался во дворе под музыку из легендарного фильма
-
1
"Милан" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "Барселоны"
-
1
Переход Лаутаро Мартинеса в "Барселону" находится под угрозой срыва
-
"Манчестер Сити" может купить французского таланта
-
Форвард "Спартака" Ларссон вспомнил о победе над ЦСКА в Кубке России
-
3
Соловьев ответил Уткину, намекнув на гомосексуальность Василия
-
1
Экс-голкипер "Ливерпуля" рассказал, что Рамос нанес ему тяжелую травму в финале ЛЧ-2018
-
Широков раскритиковал Слуцкого из-за Евро-2016
-
Дзюба рассказал о драке в сборной России на Евро-2016
-
1
Лучший бомбардир ЧМ-1994 устроил скандал в Киеве, нагрубив полицейским
-
"Арсенал" не готов платить требуемую сумму за защитника "Байера" из-за кризиса, вызванного коронавирусом
-
1
Гарай переоделся в женское платье, выполнив челлендж от своей жены
-
Комментатор Казанский рассказал, как его обругал Уткин
-
Аллегри может возглавить клуб АПЛ
-
Хавбек "Крыльев Советов" Зиньковский прокомментировал возможный переход в "Зенит"
-
Защитник "Арсенала" Луиз рассказал о том, как переживает карантин
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14