Переход Лаутаро Мартинеса в "Барселону" находится под угрозой срыва

1 Теги барселонаинтер миланлаутаро мартинестрансферы

Переход Лаутаро Мартинеса в "Барселону" находится под угрозой срыва

"Барселона" остановила переговоры трансферу аргентинского нападающего "Интера" Лаутаро Мартинесу, Sky Sport Italia.

По сведениям издания, такое решение руководство клуба приняло из-за сложностей в переговорном процессе. "Интер" требует за футболиста полную сумму отступных в размере 111 миллиона евро. Каталонцы не готовы столько платить из-за финансового кризиса, который спровоцирован пандемией коронавируса.

"Интер" был готов обменять аргентинца на французского форварда "Барселоны" Антуана Гризманна, но данный вариант маловероятен.

Таким образом, каталонцы будут рассматривать менее дорогие варианты на трансферном рынке.

Не пропустите: "Барселона" ради покупки Неймара и Мартинеса готова продать девять футболистов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Проблемы с финансами у Барсы не из-за COVID-19 , а из-за неуёмного аппетита и вечных капризов карлика-диктатора Лео Картона Месси Росарио!

Ответить

главное

Соловьев ответил Уткину, намекнув на гомосексуальность Василия

Соловьев ответил Уткину, намекнув на гомосексуальность Василия

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов