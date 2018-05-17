Переход Лихтштайнера в "Боруссию" сорвался

Защитник "Ювентуса" Штефан Лихтштайнер заявил о срыве переговоров с дортмундской "Боруссией".

"Я не перейду в "Боруссию". Мы не пришли к взаимному соглашению, больше не о чем говорить. И я определенно никогда не поеду в Китай. Я не преследую цель заработать больше денег. Мне нужно комфортное место для проживания.

Моя жена и дети должны быть счастливы, не думаю, что это нас ждет в Китае" - приводит слова Лихтштайнера Football Italia.

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