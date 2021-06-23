Переход лучшего бомбардира чемпионата Словакии в "Рубин" сорвался

Теги рубиндак

Переход лучшего бомбардира чемпионата Словакии в "Рубин" сорвался
Рафаэль Рейес, агент нападающего словацкого ДАК Эрика Рамиреса, сообщил, что его подопечный не перейдет в казанский "Рубин".

"К сожалению, Эрик не перейдет в "Рубин". Мы очень хотели, но не достигли согласия по условиям контракта. Также на решение клуба повлиял лимит на легионеров - Эрик стал бы 11-м иностранцем в составе", - приводит слова Рейеса Sport24.

Ранее сообщалось, что "Рубин" готов заплатить за форварда три миллиона евро. Напомним, что в настоящее время в чемпионате России действует лимит - не более восьми иностранных игроков в заявке на сезон.

22-летний венесуэлец Рамирес в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Словакии. Форвард провел 30 матчей и стал автором 16 забитых мячей.

Не пропустите: "Рубин" предложил работу жене Федуна. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Гинер назвал причину увольнения Олича из ЦСКА

Гинер назвал причину увольнения Олича из ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов