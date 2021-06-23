Переход лучшего бомбардира чемпионата Словакии в "Рубин" сорвался
Рафаэль Рейес, агент нападающего словацкого ДАК Эрика Рамиреса, сообщил, что его подопечный не перейдет в казанский "Рубин".
"К сожалению, Эрик не перейдет в "Рубин". Мы очень хотели, но не достигли согласия по условиям контракта. Также на решение клуба повлиял лимит на легионеров - Эрик стал бы 11-м иностранцем в составе", - приводит слова Рейеса Sport24.
Ранее сообщалось, что "Рубин" готов заплатить за форварда три миллиона евро. Напомним, что в настоящее время в чемпионате России действует лимит - не более восьми иностранных игроков в заявке на сезон.
22-летний венесуэлец Рамирес в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Словакии. Форвард провел 30 матчей и стал автором 16 забитых мячей.
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