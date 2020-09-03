Переход Луиса Суареса в "Ювентус" задерживается по необычной причине

Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес не сможет перейти в туринский "Ювентус" пока не сдаст экзамен, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, футболисту необходимо пройти тестирование, чтобы получить разрешение на работу в Италии. В Испании форвард считался игроком из Европейского союза, так как женат на итальянке. Впрочем, в Италии более жесткие требования.

Данной ситуации можно было бы избежать, но "Ювентус" не хочет заявлять Суареса как игрока не из ЕС, так как таких футболистов можно заявить не более трех.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" не собирается платить "Барселоне" за переход 33-летнего форварда, но готов включить в сделку будущие бонусы.

Суарес выступает за "Барселону" с 2014 года. Всего он провел за клуб 283 матча во всех турнирах, забил 198 голов и отдал 109 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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