Переход Малкома в "Интер": появились новые подробности

Теги интер миланбордомалком

Переход Малкома в "Интер": появились новые подробности

"Интер" продолжает переговоры по трансферу бразильского вингера "Бордо" Малкома, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб готов арендовать футболиста за 10 миллионов евро с правом последующего выкупа за 40 миллионов. Впрочем, французы настаивают на обязательном выкупе трансфера игрока после завершения срока его аренды.

Такое решение приняло руководство "Бордо" в связи с тем, что "Интер" в прошлом сезоне брал в аренду Жоау Канселу и Рафинью с правом выкупа, но затем не выкупил их у "Валенсии" и "Барселоны".

Не пропустите: "Интер" предпримет последнюю попытку купить Рафинью Алькантару. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Двадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 3 июля

Двадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 3 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов