Переход Малкома в "Интер": появились новые подробности

"Интер" продолжает переговоры по трансферу бразильского вингера "Бордо" Малкома, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб готов арендовать футболиста за 10 миллионов евро с правом последующего выкупа за 40 миллионов. Впрочем, французы настаивают на обязательном выкупе трансфера игрока после завершения срока его аренды.

Такое решение приняло руководство "Бордо" в связи с тем, что "Интер" в прошлом сезоне брал в аренду Жоау Канселу и Рафинью с правом выкупа, но затем не выкупил их у "Валенсии" и "Барселоны".

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