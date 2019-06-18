Переход Мамина из "Спартака" в "Ростов" сорвался
Защитник "Спартака" Артём Мамин не перейдёт в "Ростов", сообщают российские СМИ.
Контракт 21-летнего футболиста с "красно-белыми" истекает 30 июня, однако его новому клубу придётся выплатить компенсацию за воспитание игрока.
"Спартак" потребовал от "Ростова" 300 тысяч долларов, что в шесть раз превышает рыночные расценки.
Дело в том, что агенты Мамина ранее выбили для своего клиента более выгодные условия контракта, что увеличило расходы москвичей.
Теперь "Спартак" хочет отбить затраченные на центрбека деньги и это может привести к вынужденной паузе в карьере спортсмена.
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Главные новости дня: 17 июня
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