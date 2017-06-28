Переход Маноласа в "Зенит" под угрозой срыва

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Переход Маноласа в "Зенит" под угрозой срыва

Переход защитника "Ромы" Костаса Маноласа в "Зенит" может не состояться, сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что футболист недоволен тем, что питерский клуб хочет закрепить его зарплату в рублях. Источники утверждают, что из-за этого 26-летний грек может отказать "сине-бело-голубым".

Ранее сообщалось, что "Зенит" будет платить Маноласу порядка пяти миллионов евро.   

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