Переход Мариано в "Монако" сорвался

Нападающий мадридского "Реала" Мариано Диас не перейдёт в "Монако", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, клубы не смогли договориться об условиях трансфера 25-летнего доминиканца.

В связи с этим монегаски возобновили интерес к форварду "Милана" Андре Силве.

В прошлом сезоне Мариано забил 4 гола в 19 матчах за "Реал". Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

Не пропустите: "Монако" хочет купить алжирского форварда, который забил почти 40 голов за сезон в Катаре. | http://soccernews.ru