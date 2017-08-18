Переход Матюиди в "Ювентус" под угрозой срыва

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Переход Матюиди в "Ювентус" под угрозой срыва

Трансфер полузащитника ПСЖ Блеза Матюиди в туринский "Ювентус" может сорваться, сообщает Le Parisien.

Несмотря на то, что 30-летний француз уже прошёл медобследование в стане "бьянконери", клубы пока не могут договориться о сумме компенсации за футболиста.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" заплатит за Матюиди 20 миллионов евро, ещё 10 миллионов будут доступны в качестве бонусов. | http://soccernews.ru

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