Переход Матюиди в "Ювентус" под угрозой срыва

Трансфер полузащитника ПСЖ Блеза Матюиди в туринский "Ювентус" может сорваться, сообщает Le Parisien.

Несмотря на то, что 30-летний француз уже прошёл медобследование в стане "бьянконери", клубы пока не могут договориться о сумме компенсации за футболиста.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" заплатит за Матюиди 20 миллионов евро, ещё 10 миллионов будут доступны в качестве бонусов. | http://soccernews.ru