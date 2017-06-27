Переход Мбаппе в "Реал" зависит от Роналду

Переход форварда "Монако" Килиана Мбаппе в мадридский "Реал" зависит от решения, которое о своем будущем примет ведущий бомбардир "сливочных" Криштиану Роналду.

Как информирует испанская пресса, 18-летний нападающий монегасков затребовал у королевского клуба предоставления гарантий того, что ему будет предоставляться игровая практика в достаточном количестве. Однако такое пожелание перспективного француза вряд ли будет выполнимо, если португальская звезда останется в "Реале". Посему во многом возможный переход Мбаппе будет зависеть от того, покинет ли Роналду свой клуб или нет.

Напомним, "Реал" согласовал с "Манчестер Юнайтед" трансфер Хамеса. | soccernews.ru