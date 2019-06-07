Переход Менди в "Реал" находится под угрозой срыва
Защитник "Лиона" Ферлан Менди может не перейти в "Реал", сообщает Cadena COPE.
По сведениям издания, королевский клуб недоволен результатами медицинского обследования игрока. В "Реале" опасаются, что у футболиста хронический артрит бедра. Окончательное решение по трансферу будет принято после проведения углубленного медицинского обследования.
Ранее сообщалось, что "Реал" договорился по трансферу 23-летнего Менди за 50 миллионов евро.
Не пропустите: "Реал" столкнулся с неожиданной проблемой перед презентацией Азара. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Мбаппе решил перейти в "Реал"
-
"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе хавбека сборной Уэльса
-
Роналду - самый дорогой игрок Серии А по версии Transfermarkt
-
Анюков может стать тренером "Зенита"
-
Президент "Атлетико" высказался о ситуации с Гризманном
-
"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сыграют в матче за Суперкубок Англии
-
Защитник "Барселоны" Вермален переедет в Грецию
-
"Атлетико" намерен перехватить Алонсо у "Реала"
-
"Реал" отказался от покупки Погба
-
"Зенит" намерен расстаться с Маркизио
-
Экс-защитник "Ливерпуля" намерен вернуться в "Севилью"
-
1
Переход Менди в "Реал" находится под угрозой срыва
-
Российский стадион имеет отличные шансы принять финал Лиги Чемпионов
-
1
"Реал" может продать 10 игроков летом
-
"Манчестер Сити" сделал предложение защитнику "Ювентуса"
-
1
Цикл "Итоги сезона": ТОП-10 лучших игроков уходящего игрового года. Часть 1
-
Черчесов рассказал о сроках восстановления травмированного Газинского
-
Бенатия может вернуться в "Ювентус"
-
Экс-тренер "Анжи" получил предложение возглавить "Енисей"
-
СМИ узнали, сколько "Рома" заплатит за тренера "Шахтёра" Фонсеку
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32