Переход Менди в "Реал" находится под угрозой срыва

Защитник "Лиона" Ферлан Менди может не перейти в "Реал", сообщает Cadena COPE.

По сведениям издания, королевский клуб недоволен результатами медицинского обследования игрока. В "Реале" опасаются, что у футболиста хронический артрит бедра. Окончательное решение по трансферу будет принято после проведения углубленного медицинского обследования.

Ранее сообщалось, что "Реал" договорился по трансферу 23-летнего Менди за 50 миллионов евро.

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