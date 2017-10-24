Переход Мины в "Барселону" под угрозой срыва
Переход защитника "Палмейраса" Йерри Мины в "Барселону" может не состояться, сообщает Sport.es.
По информации ресурса, футболист и его окружение обеспокоены тем, что в каталонском клубе начали интересоваться другими центрбеками, которым не понадобится время для адаптации в европейском футболе.
В связи с этим, если "Барселона" в январе не купит Мину, то 23-летний колумбиец будет готов рассмотреть предложения от других клубов. | http://soccernews.ru
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