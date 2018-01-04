Переход Мины в "Барселону" состоится на следующей неделе

Теги барселонапалмейрасйерри мина

Переход Мины в "Барселону" состоится на следующей неделе
Колумбийский защитник "Палмейраса" Йерри Мина близок к переходу в "Барселону", сообщает Sport.es.

По сведениям издания, клубы уже обо всем договорились и для оформления трансфера осталось уладить мелкие детали. Ожидается, что каталонский клуб представит игрока на следующей неделе. Сумма трансфера составит 12 миллионов евро с учетом бонусов.

В борьбе за 23-летнего игрока "Барселона" опередила дортмундскую "Боруссию".

Не пропустите: Асприлья: "Добро пожаловать в "Барселону", Йерри Мина". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Мерсисайдское дерби в Кубке Англии: "Ливерпуль" против "Эвертона"

Мерсисайдское дерби в Кубке Англии: "Ливерпуль" против "Эвертона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов