Переход Мины в "Барселону" состоится на следующей неделе



Колумбийский защитник "Палмейраса" Йерри Мина близок к переходу в "Барселону", сообщает Sport.es.

По сведениям издания, клубы уже обо всем договорились и для оформления трансфера осталось уладить мелкие детали. Ожидается, что каталонский клуб представит игрока на следующей неделе. Сумма трансфера составит 12 миллионов евро с учетом бонусов.

В борьбе за 23-летнего игрока "Барселона" опередила дортмундскую "Боруссию".

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