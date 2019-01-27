Переход Мораты в "Атлетико": появились новые данные

Переход форварда "Челси" Альваро Мораты в "Атлетико" должен состояться в ближайшие дни.

Как сообщает AS, сегодня состоится медобследование 26-летнего испанца, а завтра сделка официально будет закрыта.

Отмечается, что "Атлетико" арендует Морату до лета 2020 года.

В этом сезоне Мората провел 24 матча, в которых забил 9 голов.

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