Переход Мораты в "Атлетико": появились новые данные
Переход форварда "Челси" Альваро Мораты в "Атлетико" должен состояться в ближайшие дни.
Как сообщает AS, сегодня состоится медобследование 26-летнего испанца, а завтра сделка официально будет закрыта.
Отмечается, что "Атлетико" арендует Морату до лета 2020 года.
В этом сезоне Мората провел 24 матча, в которых забил 9 голов.
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|Команда
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|1
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|20
|46
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|21
|44
|3
|Севилья
|21
|36
|4
|Реал Мадрид
|20
|36
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|20
|29
|9
|Реал Сосьедад
|20
|26
|10
|Эйбар
|21
|26
|11
|Леванте
|21
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|Жирона
|20
|24
|13
|Эспаньол
|20
|24
|14
|Атлетик Бильбао
|20
|23
|15
|Леганес
|21
|23
|16
|Реал Вальядолид
|20
|22
|17
|Сельта Виго
|20
|21
|18
|Райо Вальекано
|20
|20
|19
|Вильярреал
|21
|18
|20
|Уэска
|20
|11