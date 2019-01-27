Переход Мораты в "Атлетико": появились новые данные

Теги атлетико мадридчелсиальваро морататрансферы

Переход Мораты в "Атлетико": появились новые данные

Переход форварда "Челси" Альваро Мораты в "Атлетико" должен состояться в ближайшие дни.

Как сообщает AS, сегодня состоится медобследование 26-летнего испанца, а завтра сделка официально будет закрыта.

Отмечается, что "Атлетико" арендует Морату до лета 2020 года.

В этом сезоне Мората провел 24 матча, в которых забил 9 голов.

Читайте также: Болельщики "Атлетико" выступили против трансфера Мораты. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Лидер "Локомотива" близок к уходу из клуба

Лидер "Локомотива" близок к уходу из клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 20 46
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 21 44
3 Севилья Севилья 21 36
4 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 36
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 21 31
7 Валенсия Валенсия 21 29
8 Бетис Бетис 20 29
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 26
10 Эйбар Эйбар 21 26
11 Леванте Леванте 21 26
12 Жирона Жирона 20 24
13 Эспаньол Эспаньол 20 24
14 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 23
15 Леганес Леганес 21 23
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 20 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал Вильярреал 21 18
20 Уэска Уэска 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов