Переход Мусы в ЦСКА затягивается из-за Оланаре

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Переход Мусы в ЦСКА затягивается из-за Оланаре

Неопределённость по будущему нападающего ЦСКА Аарона Оланаре затягивает переход в московский клуб форварда "Лестера" Ахмеда Мусы.

Армейцы хотят сначала продать 23-летнего нигерийца, а уже потом официально подтвердить возвращение его соотечественника.

Стоит отметить, что интерес к Оланаре, который в этом сезоне забил 1 гол в 11 матчах, проявляют клубы МЛС. 

Не пропустите: Муса подтвердил возвращение в ЦСКА. | http://soccernews.ru

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