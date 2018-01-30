Переход Мусы в ЦСКА затягивается из-за Оланаре

Неопределённость по будущему нападающего ЦСКА Аарона Оланаре затягивает переход в московский клуб форварда "Лестера" Ахмеда Мусы.

Армейцы хотят сначала продать 23-летнего нигерийца, а уже потом официально подтвердить возвращение его соотечественника.

Стоит отметить, что интерес к Оланаре, который в этом сезоне забил 1 гол в 11 матчах, проявляют клубы МЛС.

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