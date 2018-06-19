Переход Наингголана в "Интер": появились новые подробности

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Переход Наингголана в "Интер": появились новые подробности

Бельгийский полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан попрощался с персоналом клубной базы, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, футболист принял окончательное решение о переходе в "Интер". В этот же день хавбек сказал фанатам: "Увидимся в Милане".

Ранее сообщалось, что "Интер" заплатит за 30-летнего Наингголана 20 миллионов евро, а также отдаст нескольких игроков.

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