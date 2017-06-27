Переход Наваса в "Рубин" может сорваться по семейным обстоятельствам

Испанский защитник Сесар Навас может не перейти в "Рубин", сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, переходу футболиста в казанский клуб могут помешать семейные причины. В данный момент испанец является свободным агентом и может достаться новому клубу бесплатно. На переходе Наваса в "Рубин" настаивает лично новый главный тренер клуба Курбан Бердыев.

Стоит отметить, что 37-летний Навас выступает в России с 2009 года.

Не пропустите: Азмун близок к переходу в "Рубин". | http://soccernews.ru