Переход Наваса в "Рубин" может сорваться по семейным обстоятельствам

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Переход Наваса в "Рубин" может сорваться по семейным обстоятельствам

Испанский защитник Сесар Навас может не перейти в "Рубин", сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, переходу футболиста в казанский клуб могут помешать семейные причины. В данный момент испанец является свободным агентом и может достаться новому клубу бесплатно. На переходе Наваса в "Рубин" настаивает лично новый главный тренер клуба Курбан Бердыев.

Стоит отметить, что 37-летний Навас выступает в России с 2009 года.

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комментарии
Пьянь

Наверное жене надоела Россия, а Навас хочет еще каких-то денег заработать перед завершением карьеры.

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