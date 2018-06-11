Переход Неймара может лишить "Реал" ключевого игрока

Теги реал мадридпсжмарко асенсионеймар

Переход Неймара может лишить "Реал" ключевого игрока

Полузащитник "Реала" Марко Асенсио задумался об уходе из команды, сообщает Diario Gol.

По сведениям издания, футболист может покинуть клуб, если "Реал" купит нападающего ПСЖ Неймара. Хавбек опасается, что с приходом звездного бразильца его игровое время значительно уменьшится.

Интерес к нему проявляют "Ливерпуль", "Ювентус", "Манчестер Сити" и ПСЖ.

В минувшем сезоне 22-летний Асенсио провел за "Реал" 53 матча, забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.

Не пропустите: Перес определился с суммой, которую будет готов потратить на приобретение Неймара. | http://soccernews.ru

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