Переход Неймара в "Барселону" близок к срыву

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Переход Неймара в "Барселону" близок к срыву

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар, скорее всего, не перейдет в "Барселону", сообщает El Chiringuito TV.

По сведениям источника, игроки каталонского клуба Иван Ракитич и Усман Дембеле отказались переходить в ПСЖ в обмен на бразильца. С связи с этим, у "Барселоны" больше нет вариантов, что предложить парижскому клубу.

Таким образом, фаворитом в борьбе за 27-летнего Неймара вновь может стать "Реал". Также футболист может остаться в стане ПСЖ, с которым у него действует контракт до лета 2022 года.

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