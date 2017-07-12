Переход Неймара в "Барселону" признан законным



ФИФА признала законным переход нападающего Неймара из "Сантоса" в "Барселону" в 2013 году, сообщает Globo Esporte.

Напомним, что тогда каталонцы заплатили бразильскому клубу 17 миллионов евро, а еще почти 70 миллионов ушли самому игроку, его отцу и компании N&N Consultoria.

Иск к форварду на 3,2 миллиона евро предъявлял инвестиционный фонд DIS, который владел частью прав на Неймара, но, в итоге, получил отказ.

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