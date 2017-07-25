Переход Неймара в ПСЖ будет оформлен до конца недели

Теги барселонапсжнеймар

Переход Неймара в ПСЖ будет оформлен до конца неделиПереход форварда каталонской "Барселоны" Неймара во французский ПСЖ будет оформлен до конца недели, информирует радио RMC.

По сведениям источника, в настоящее время стороны озабочены решением двух вопросов - клуб пытается провести трансфер без нарушения финансового Fair Play, а игрок желает договориться с парижанами о том, чтобы правами на свое изображение владел исключительно он.

Напомним, Неймар поставил условие ПСЖ. | soccernews.ru

комментарии
Сергей

ДА ЗАЕБАЛИ УЖЕ ТО ПЕРЕХОДИТ ТО НЕТ !

Ответить

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Яшин вошел в число 30 лучших футболистов в рейтинге от FourFourTwo

Яшин вошел в число 30 лучших футболистов в рейтинге от FourFourTwo

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов