Переход Неймара в ПСЖ будет оформлен до конца недели

Переход форварда каталонской "Барселоны" Неймара во французский ПСЖ будет оформлен до конца недели, информирует радио RMC.

По сведениям источника, в настоящее время стороны озабочены решением двух вопросов - клуб пытается провести трансфер без нарушения финансового Fair Play, а игрок желает договориться с парижанами о том, чтобы правами на свое изображение владел исключительно он.

Напомним, Неймар поставил условие ПСЖ. | soccernews.ru