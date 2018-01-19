Переход Неймара в ПСЖ – главное событие 2017 года по версии посетителей Soccernews

Пришло время подвести итоги большого опроса по главным событиям минувшего 2017 года.

Так, посетители Soccernews выбрали главным событием переход бразильского нападающего Неймара из "Барселоны" в ПСЖ. За этот вариант проголосовало 24% респондентов.

Напомним, что ещё до трансфера Неймара мы расписывали схему, по которой ПСЖ купит игрока и избежит наказания за нарушения ФФП.

Вторым событием в опросе стала вторая кряду победа мадридского "Реала" в Лиге Чемпионов - 22% респондентов выбрали именно этот вариант.

Третьим в опросе стал пролёт сборной Италии мимо Чемпионата Мира, который пройдёт в России - 19% респондентов проголосовало за позор "скуадры". | http://soccernews.ru