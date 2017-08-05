Переход Неймара в ПСЖ принёс "Сантосу" 9 миллионов евро

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Переход Неймара в ПСЖ принёс "Сантосу" 9 миллионов евро

Вагнер Рибейро, бывший агент нападающего ПСЖ Неймара, сообщил, что переход бразильца в парижский клуб пополнил казну "Сантоса", информирует 101 Great Goals.

По данным агента, "рыбы" получат от трансфера своего воспитанника девять миллионов евро.

Напомним, что Неймар ушёл из "Сантоса" в 2013 году, перебравшись тогда в "Барселону".

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