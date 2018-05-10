Переход Неймара в "Реал" зависит от будущего Роналду

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Переход Неймара в "Реал" зависит от будущего РоналдуПереход форварда ПСЖ Неймара в мадридский "Реал" зависит от будущего ведущего бомбардира королевского клуба Криштиану Роналду.

Так, согласно сведениям Le Parisien, 26-летний нападающий парижан сможет перебраться на "Сантьяго Бернабеу" только в том случае, если "сливочные" расстанутся со своей португальской звездой. При этом выступление бразильца и пятикратного обладателя "Золотого мяча" в одной команде полностью исключается.

Напомним, в "Барселоне" считают, что Неймар с самого начала хотел играть за "Реал". | soccernews.ru

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