Переход Нойштедтера в "Спартак" может сорваться из-за трансфера Кьяера в "Севилью"

Переход защитника "Фенербахче" Романа Нойштедтера в "Спартак" находится под угрозой срыва, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, клубы не могут договориться между собой. "Красно-белые" предлагают за него два миллиона евро, а турки настаивают на пяти. К тому же, "Фенербахче" и вовсе может отказаться от трансфера, так как продал другого центрбека Симона Кьяера в "Севилью".

29-летний Нойштедтер выступает за "Фенербахче" с 2016 года и провел за клуб 21 матч.

Не пропустите: Агент Пашалича: "Марио прилетит в Москву в четверг и будет играть за "Спартак". | http://soccernews.ru