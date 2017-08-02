Переход Нойштедтера в "Спартак" может сорваться из-за трансфера Кьяера в "Севилью"

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Переход Нойштедтера в "Спартак" может сорваться из-за трансфера Кьяера в "Севилью"

Переход защитника "Фенербахче" Романа Нойштедтера в "Спартак" находится под угрозой срыва, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, клубы не могут договориться между собой. "Красно-белые" предлагают за него два миллиона евро, а турки настаивают на пяти. К тому же, "Фенербахче" и вовсе может отказаться от трансфера, так как продал другого центрбека Симона Кьяера в "Севилью".

29-летний Нойштедтер выступает за "Фенербахче" с 2016 года и провел за клуб 21 матч.

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