Переход Нзонзи в "Рому": появились новые данные

Главный тренер "Севильи" Пабло Мачин рассказал о том, как обстоит дело с переходом французского полузащитника Стивена Нзонзи в "Рому".

"Я считаю, что Нзонзи может продолжать расти как футболист в нашей команде. Любой, кто им интересуется должен выплатить сумму отступных. Либо мы должны получить предложение, которое нас заинтересует.

Нзонзи не случайно является чемпионом мира. Я намерен поговорить с ним о его будущем", - приводит слова Мачина Football Espana.

Напомним, что сумма отступных в контракте 29-летнего Нзонзи составляет 40 миллионов евро.

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