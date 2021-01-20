Переход Озила в "Фенербахче" отложен из-за карантина

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Переход Озила в "Фенербахче" отложен из-за карантинаТрансфер хавбека "Арсенала" Месута Озила в "Фенербахче" откладывается по причине пандемии коронавируса, сообщает Sky Sports.

Как сообщает источник, 32-летнему немцу необходимо соблюдать протоколы безопасности и неделю провести на самоизоляции. Срок карантина игрока заканчивается в пятницу, 22 января. В тот же день Озил пройдет медицинский осмотр. После всех процедур переход будет подтвержден.

Напомним, Озил долгое время пытался уйти из "Арсенала" в котором почти год не получал игровой практики и не мог участвовать в тренировках.

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