Переход Озила в "Фенербахче" отложен из-за карантина
Трансфер хавбека "Арсенала" Месута Озила в "Фенербахче" откладывается по причине пандемии коронавируса, сообщает Sky Sports.
Как сообщает источник, 32-летнему немцу необходимо соблюдать протоколы безопасности и неделю провести на самоизоляции. Срок карантина игрока заканчивается в пятницу, 22 января. В тот же день Озил пройдет медицинский осмотр. После всех процедур переход будет подтвержден.
Напомним, Озил долгое время пытался уйти из "Арсенала" в котором почти год не получал игровой практики и не мог участвовать в тренировках.
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|28
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|Галатасарай
|28
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|Бешикташ
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|Фенербахче
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|Гёзтепе АС Измир
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|9
|Газиантеп ББ
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|28
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|Джайкур Ризеспор
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|Анкарагюджю
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