Переход Паредеса в "Челси": появились новые данные

Появилась новая информация касательно перехода полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса в "Челси".

Как сообщают российские СМИ, 24-летний аргентинец готовится отправиться с "сине-бело-голубыми" на тренировочный сбор в Катаре. Сегодня футболист вместе с командой проходил медобследование.

Не исключено, что данный факт указывает на срыв договорённости с "Челси" о трансфере латиноамериканского хавбека.

Ранее стало известно, что "синие" готовы заплатить за Паредеса порядка 30 миллионов евро. На "Стемфорд Бридж" в нём видят замену для Сеска Фабрегаса, который перебрался в "Монако".

Не пропустите: Аршавин будет тренироваться с дублем "Зенита". | http://soccernews.ru