Переход Паредеса в ПСЖ: стали известны финансовые аппетиты агентов футболиста

Трансфер полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса в ПСЖ затягивается из-за высоких финансовых аппетитов агентов футболиста.

Известный инсайдер и комментатор Нобель Арустамян рассказал, о каких цифрах идёт речь.

"Когда Паредес переходил в "Зенит" в 2017 году, сумма комиссионных агентам и посредникам и подъёмных игроку достигла около 7 миллионов евро. Всё логично: Паредес всегда был лакомым кусочком для европейских топ-клубов. Но "Зенит" тогда грамотно воспользовался ситуацией. "Рома" должна была в июне продавать футболистов, чтобы вписаться в ФФП. "Зенит" довольно удачно купил игрока у римлян за сумму в районе 22-23 миллионов евро. Естественно, возникли другие сопутствующие затраты в виде подъёмных и комиссионных. Прошло полтора года, и аппетиты агентов и игрока не сильно уменьшились. Но "Зенит" чётко дал понять: больше никаких выплат агентам и посредникам. Пусть, мол, всё берёт на себя ПСЖ. Собственно, "Зенит" хочет все 45 миллионов на свой счёт и никаких трат посредникам. Это логично и правильно. Поэтому ПСЖ, как бы это смешно ни звучало, сейчас торгуется просто за комиссию агентам. Думаю, что, конечно, доторгуется. Тем более что сам Лео уже считает себя парижанином" - написал Арустамян в своём телеграм-канале.

Напомним, что ПСЖ договорился о покупке Паредеса за 40 миллионов евро, ещё 5 миллионов "Зенит" может получить в виде бонусов. Аргентинский хавбек заключит с парижанами контракт до 2023 года. В новой команде футболист будет выступать под номером 8.

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