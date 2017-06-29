Переход Павона в "Зенит" под угрозой срыва

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Переход Павона в "Зенит" под угрозой срыва

Переход форварда "Бока Хуниорс" Кристиана Павона в "Зенит" может не состояться, сообщает Ole.

По сведениям издания, питерский клуб приостановил переговоры, так как аргентинский гранд запросил за своего игрока 22 миллиона евро. Проблема заключается в том, что ранее стороны достигли предварительной договорённости по трансферу 21-летнего футболиста в размере 18 миллионов.

При этом отмечается, что "Зенит" не намерен возвращаться к обсуждению данной сделки пока не завершит переход полузащитника "Ромы" Леандро Паредеса.

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