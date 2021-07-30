Переход Педро Роши в "Гремио" под угрозой срыва
Фото: инстаграм Педро Роши/Автор неизвестен
Переход бразильского полузащитника московского "Спартака" Педро Роши в "Гремио" находится под угрозой срыва, сообщает FBI Tricolor.
По сведениям источника, "Гремио" хотел бесплатно арендовать футболиста и платить ему только часть зарплаты. "Спартак" не устроило такое предложение, так как "красно-белые" хотят получить определенную сумму за аренду хавбека.
26-летний Роша выступает за "Спартак" с 2017 года. Во второй половине прошлого сезона он выступал за "Спартак-2", провел 15 матчей, забил четыре гола и отдал две результативне передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: "Спартак" договорился с Джикией о новом контракте. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Эвертон" готов продать Хамеса
-
Дзюба обратился к болельщикам после начала сезона
-
"Барселона" договорилась о продаже Брэйтуэйта в АПЛ
-
"Аталанта" согласовала трансфер итальянского таланта
-
Переход Педро Роши в "Гремио" под угрозой срыва
-
"Ливерпуль" отказывается платить требуемую сумму за Нойхауса
-
"Краснодар" может перехватить трансферную цель "Спартака"
-
Божович назвал конкурентов "Зенита" в РПЛ
-
Конте может отказаться от тренерской работы на следующий сезон
-
Жена Зинченко удивила фанатов новым образом (фото)
-
"Манчестер Юнайтед" показал гостевую форму на новый сезон (видео)
-
Легенда "Реала" ярко высказался об Азаре
-
Переход Гризманна в "Атлетико" маловероятен
-
"Эвертон" интересуется одним из героев Евро-2020
-
Футболист из Никарагуа впервые будет играть в России. Он перешел в "Велес"
-
1
"Меня просто убило". Экс-тренер "Ротора" Хацкевич назвал самое главное разочарование в РПЛ
-
Ван Дейк высказался о возвращении на поле спустя девять месяцев
-
"Вест Хэм" нацелился на защитника сборной Украины
-
Экс-жена Мамаева недовольна размером алиментов Павла
-
Триппьер хочет перейти в "Манчестер Юнайтед"