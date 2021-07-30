Переход Педро Роши в "Гремио" под угрозой срыва

Фото: инстаграм Педро Роши/Автор неизвестен

Переход бразильского полузащитника московского "Спартака" Педро Роши в "Гремио" находится под угрозой срыва, сообщает FBI Tricolor.

По сведениям источника, "Гремио" хотел бесплатно арендовать футболиста и платить ему только часть зарплаты. "Спартак" не устроило такое предложение, так как "красно-белые" хотят получить определенную сумму за аренду хавбека.

26-летний Роша выступает за "Спартак" с 2017 года. Во второй половине прошлого сезона он выступал за "Спартак-2", провел 15 матчей, забил четыре гола и отдал две результативне передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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