Переход Пентека в "Тоттенхэм" под угрозой срыва

Лондонский "Тоттенхэм" старается подписать нового нападающего до закрытия зимнего трансферного окна.

1 января в матче с "Саутгемптоном" лидер атак "шпор" Харри Кейн получил разрыв подколенного сухожилия и может пропустить остаток сезона. После травмы ведущего форварда столичная команда не сумела забить ни одного гола в АПЛ.

По информации Daily Mail, решить проблему "Тоттенхэм" рассчитывал за счёт покупки Кшиштофа Пентека из "Милана".

"Россонери" потребовали за своего игрока 35 миллионов евро, а англичане не готовы платить за него такие деньги. Поэтому сделка оказалась под угрозой срыва.

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