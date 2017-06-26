Переход Перишича в "Манчестер Юнайтед" под угрозой срыва

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Переход Перишича в "Манчестер Юнайтед" под угрозой срыва

Трансфер полузащитника "Интера" Ивана Перишича в "Манчестер Юнайтед" может сорваться, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, "нерадзурри" готовы продать хорвата только в том случае, если английский клуб заплатит за него полную сумму отступных в размере 50 миллионов евро.

При этом "Интер" намерен и вовсе свернуть переговоры, если переход не состоится до 30 июня. Это обусловлено желанием нового главного тренера Лучано Спаллетти сохранить Перишича в команде.

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