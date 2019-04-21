Переход Погба в "Реал" может сорваться по трем причинам

Теги манчестер юнайтедреал мадридполь погбатрансферы

Переход Погба в "Реал" может сорваться по трем причинам

Переход французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поль Погба в мадридский "Реал" может не состояться, сообщает AS.

По сведениям издания, проблемой для перехода являются сразу три причины. Прежде всего, "Реал" не устраивают финансовые запросы футболиста. Зарплата хавбека в "МЮ" составляет 17 миллионов евро. С такой зарплатой он сразу станет самым высокооплачиваемым игроком "Реала", на что не согласен президент клуба Флорентино Перес. По мнению босса мадридцев, повышение оклада у игроков должно идти поэтапно, в зависимости их вклада в игру команды.

Также расставаться с Погба не хочет "Манчестер Юнайтед", поэтому "Реалу" придется заплатить очень крупную сумму, чтобы переубедить англичан.

Кроме того, у "Реала" плохие отношения с агентом француза Мино Райолой, который всегда требует высокие комиссионные за трансферы своих клиентов.

Не пропустите: Бензема установил рекорд "Реала". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" ярко поздравил Карреру с 55-летием

"Спартак" ярко поздравил Карреру с 55-летием

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 34 86
2 Ливерпуль Ливерпуль 34 85
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 34 67
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 33 66
5 Челси Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 34 64
7 Эвертон Эвертон 35 49
8 Уотфорд Уотфорд 34 49
9 Лестер Сити Лестер Сити 35 48
10 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 35 43
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 35 41
13 Борнмут Борнмут 35 41
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 34 39
15 Бернли Бернли 34 39
16 Саутгемптон Саутгемптон 34 36
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 34 34
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 34 31
19 Фулхэм Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 35 14
Полная таблица

топ-5 тегов