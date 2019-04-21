Переход Погба в "Реал" может сорваться по трем причинам

Переход французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поль Погба в мадридский "Реал" может не состояться, сообщает AS.

По сведениям издания, проблемой для перехода являются сразу три причины. Прежде всего, "Реал" не устраивают финансовые запросы футболиста. Зарплата хавбека в "МЮ" составляет 17 миллионов евро. С такой зарплатой он сразу станет самым высокооплачиваемым игроком "Реала", на что не согласен президент клуба Флорентино Перес. По мнению босса мадридцев, повышение оклада у игроков должно идти поэтапно, в зависимости их вклада в игру команды.

Также расставаться с Погба не хочет "Манчестер Юнайтед", поэтому "Реалу" придется заплатить очень крупную сумму, чтобы переубедить англичан.

Кроме того, у "Реала" плохие отношения с агентом француза Мино Райолой, который всегда требует высокие комиссионные за трансферы своих клиентов.

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